Небесные чудеса 2025 года: кровавые луны, затмения и метеорные дожди

2025 год приготовил множество астрономических событий для всех любителей наблюдать за небесными явлениями. Полнолуния, солнечные и лунные затмения, а также впечатляющие метеорные потоки - все это ожидает нас в новом году.

2025 год приготовил множество астрономических событий для всех любителей наблюдать за небесными явлениями. Полнолуния, солнечные и лунные затмения, а также впечатляющие метеорные потоки - все это ожидает нас в новом году.

Как сообщает Report, согласно многовековым традициям, каждое полнолуние имеет свое особое название. В 2025 году нас ожидают следующие полнолуния:

13 января - Волчья Луна

12 февраля - Снежная Луна

14 марта - Червячная Луна

12 апреля - Розовая Луна

12 мая - Цветочная Луна

11 июня - Клубничная Луна

10 июля - Оленья Луна

9 августа - Осетровая Луна

7 сентября - Кукурузная Луна

6 октября - Урожайная Луна

5 ноября - Бобровая Луна

4 декабря - Холодная Луна

Кроме того, нас ждут два частных солнечных затмения:

29 марта - видимое в некоторых частях Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки.

21 сентября - наблюдаемое в Австралии, Антарктиде и на островах Тихого океана.

В 2025 году мир также станет свидетелем двух полных лунных затмений:

13-14 марта - видимое в Западной Европе, Азии, Австралии, Западной Африке, Северной и Южной Америке, а также в Антарктиде.

7-8 сентября - наблюдаемое в Европе, Азии, Австралии, Африке, восточной части Южной Америки, на Аляске и в Антарктиде.

Во время полных лунных затмений Луна, попадая в тень Земли, приобретает зловещий красный оттенок, за что получила название "Кровавая Луна". Это редкое и завораживающее зрелище, которое никого не оставит равнодушным.

2025 год порадует и любителей метеорных потоков. Самые яркие звездопады года:

Квадрантиды - 3 января

Лириды - 21-22 апреля

Эта-Аквариды - 3-4 мая

Персеиды - 12-13 августа

Дракониды - 8-9 октября

Геминиды - 12-13 декабря