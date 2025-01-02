Небесные чудеса 2025 года: кровавые луны, затмения и метеорные дожди

2025 год приготовил множество астрономических событий для всех любителей наблюдать за небесными явлениями. Полнолуния, солнечные и лунные затмения, а также впечатляющие метеорные потоки - все это ожидает нас в новом году.
Как сообщает Report, согласно многовековым традициям, каждое полнолуние имеет свое особое название. В 2025 году нас ожидают следующие полнолуния:
13 января - Волчья Луна
12 февраля - Снежная Луна
14 марта - Червячная Луна
12 апреля - Розовая Луна
12 мая - Цветочная Луна
11 июня - Клубничная Луна
10 июля - Оленья Луна
9 августа - Осетровая Луна
7 сентября - Кукурузная Луна
6 октября - Урожайная Луна
5 ноября - Бобровая Луна
4 декабря - Холодная Луна
Кроме того, нас ждут два частных солнечных затмения:
29 марта - видимое в некоторых частях Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки.
21 сентября - наблюдаемое в Австралии, Антарктиде и на островах Тихого океана.
В 2025 году мир также станет свидетелем двух полных лунных затмений:
13-14 марта - видимое в Западной Европе, Азии, Австралии, Западной Африке, Северной и Южной Америке, а также в Антарктиде.
7-8 сентября - наблюдаемое в Европе, Азии, Австралии, Африке, восточной части Южной Америки, на Аляске и в Антарктиде.
Во время полных лунных затмений Луна, попадая в тень Земли, приобретает зловещий красный оттенок, за что получила название "Кровавая Луна". Это редкое и завораживающее зрелище, которое никого не оставит равнодушным.
2025 год порадует и любителей метеорных потоков. Самые яркие звездопады года:
Квадрантиды - 3 января
Лириды - 21-22 апреля
Эта-Аквариды - 3-4 мая
Персеиды - 12-13 августа
Дракониды - 8-9 октября
Геминиды - 12-13 декабря