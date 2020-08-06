Названы результаты первого этапа приема в резидентуру

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал результаты экзамена по оценке знаний по базовым предметам для приема в резидентуру, состоявшегося 5 августа

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал результаты экзамена по оценке знаний по базовым предметам для приема в резидентуру, состоявшегося 5 августа.

Как сообщили Report в ГЭЦ, каждый кандидат, зайдя на сайт ГЭЦ, может ознакомиться с результатами экзамена и графическим изображением карты с ответами. Информацию о результатах экзамена также можно узнать, отправив свой рабочий номер на номер 7727 с помощью мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel).

Согласно информации, из 1 526 кандидатов 98 не явились на экзамен. 762 кандидата выполнили условия первого этапа конкурса (40 и больше баллов).

Всего во второй тур был допущен 631 кандидат, в том числе 295 выпускников этого года и 336 выпускников прошлых лет.