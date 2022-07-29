Названы направления будущей деятельности НАНА

"Поскольку институты, входящие в состав Академии, закреплены за Министерством науки и образования, ответственность за их управление возлагается на министерство. Однако, оказание им научно-методической помощи - одно из направлений деятельности Акаде

"Поскольку институты, входившие в состав Академии наук, закреплены за Министерством науки и образования, ответственность за их управление возлагается на министерство. Однако, оказание им научно-методической помощи - одно из направлений деятельности Академии".

Как сообщает Report, об этом сказал вице-президент НАНА, академик Иса Габиббейли.

По его словам, выявление приоритетов и научных направлений деятельности будет осуществляться НАНА: "НАНА оставляет за собой право в своей дальнейшей деятельности заниматься вопросами научной экспертизы по всей стране".