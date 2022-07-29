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Названы направления будущей деятельности НАНА

Названы направления будущей деятельности НАНА "Поскольку институты, входящие в состав Академии, закреплены за Министерством науки и образования, ответственность за их управление возлагается на министерство. Однако, оказание им научно-методической помощи - одно из направлений деятельности Акаде
Наука и образование
29 июля 2022 г. 12:35
Названы направления будущей деятельности НАНА

"Поскольку институты, входившие в состав Академии наук, закреплены за Министерством науки и образования, ответственность за их управление возлагается на министерство. Однако, оказание им научно-методической помощи - одно из направлений деятельности Академии".

Как сообщает Report, об этом сказал вице-президент НАНА, академик Иса Габиббейли.

По его словам, выявление приоритетов и научных направлений деятельности будет осуществляться НАНА: "НАНА оставляет за собой право в своей дальнейшей деятельности заниматься вопросами научной экспертизы по всей стране".

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