Названы даты зимних каникул для школьников

Министерство образования обнародовало даты зимних каникул для школьников.

Министерство образования обнародовало даты зимних каникул для школьников.

Как сообщили в министерстве в ответ на запрос Report, в соответствии с производственным календарем, утвержденным решением коллегии Министерства труда и социальной защиты населения, 31 декабря 2021 года, 1-4 января 2022 года определены как нерабочие дни. Это касается и учебных заведений.

Отмечается, что зимние каникулы по решению Кабмина приходятся на 27-31 января: "С учетом того, что в 2021-2022 учебном году занятия начались с определенным запозданием, в соответствии с решением Кабмина зимние каникулы, как и осенние каникулы, несколько сокращены. Так, в начальных классах (I-IV) дни зимних каникул 27-28 января будут учебными. В школах, работающих по пятидневному режиму, 31 января является выходным днем, по шестидневному режиму – 29 и 31 января являются выходными днями. В средних и старших классах дни зимних каникул 27, 28 и 31 января - будут считаться учебными днями. В школах, работающих по пятидневному режиму, в средних и старших классах зимних каникул не будет, а по шестидневному режиму – 29 января будет выходным днем".