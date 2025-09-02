    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган Минский процесс ОБСЕ

    Названы адреса пунктов продажи школьной формы в Азербайджане

    Наука и образование
    • 02 сентября, 2025
    • 10:44
    Названы адреса пунктов продажи школьной формы в Азербайджане

    В Азербайджане в целях упрощения приобретения единой школьной формы, используемой в средних школах, и обеспечения ее доступности для родителей предоставлены адреса пунктов продажи по всей стране.

    Как сообщает Report, информацию опубликовало Государственное агентство дошкольного и общего образования.

    Отмечено, что граждане могут обратиться в любой из пунктов продажи, указанных в списке, в городах и районах Азербайджана. Выбор места приобретения школьной формы свободен. Недопустимо намеренно направлять родителей в определенные пункты продажи. В связи с этим местным отделам и подведомственным учреждениям Агентства даны соответствующие указания.

    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Фото
    Məktəbli formalarının satıldığı ünvanlar açıqlanıb

    Последние новости

    10:54

    Танкер "Деде Горгуд" вновь задействован в грузоперевозках на Каспии

    Инфраструктура
    10:53
    Фото

    Проходит церемония закрытия конференции LCOY Azerbaijan 2025

    Экология
    10:44
    Фото

    Названы адреса пунктов продажи школьной формы в Азербайджане

    Наука и образование
    10:43

    Азербайджан и Бразилия провели первое заседание Рабочей группы по инвестициям

    Финансы
    10:41

    Азербайджан и Бразилия провели пятый раунд межмидовских политконсультаций

    Внешняя политика
    10:27

    Масштабные учения с участием военнослужащих НАТО начались в Латвии

    Другие страны
    10:23

    В МИД Армении заявили о стремлении укрепления сотрудничества с Китаем

    В регионе
    10:13

    Сын Пашиняна планирует работать экскурсоводом

    В регионе
    10:13

    Обновлен состав Наблюдательного совета Бюро обязательного страхования

    Финансы
    Лента новостей