Названы адреса пунктов продажи школьной формы в Азербайджане

В Азербайджане в целях упрощения приобретения единой школьной формы, используемой в средних школах, и обеспечения ее доступности для родителей предоставлены адреса пунктов продажи по всей стране.

Как сообщает Report, информацию опубликовало Государственное агентство дошкольного и общего образования.

Отмечено, что граждане могут обратиться в любой из пунктов продажи, указанных в списке, в городах и районах Азербайджана. Выбор места приобретения школьной формы свободен. Недопустимо намеренно направлять родителей в определенные пункты продажи. В связи с этим местным отделам и подведомственным учреждениям Агентства даны соответствующие указания.