Названы адреса пунктов продажи школьной формы в Азербайджане
Наука и образование
- 02 сентября, 2025
- 10:44
В Азербайджане в целях упрощения приобретения единой школьной формы, используемой в средних школах, и обеспечения ее доступности для родителей предоставлены адреса пунктов продажи по всей стране.
Как сообщает Report, информацию опубликовало Государственное агентство дошкольного и общего образования.
Отмечено, что граждане могут обратиться в любой из пунктов продажи, указанных в списке, в городах и районах Азербайджана. Выбор места приобретения школьной формы свободен. Недопустимо намеренно направлять родителей в определенные пункты продажи. В связи с этим местным отделам и подведомственным учреждениям Агентства даны соответствующие указания.
Последние новости
10:54
Танкер "Деде Горгуд" вновь задействован в грузоперевозках на КаспииИнфраструктура
10:53
Фото
Проходит церемония закрытия конференции LCOY Azerbaijan 2025Экология
10:44
Фото
Названы адреса пунктов продажи школьной формы в АзербайджанеНаука и образование
10:43
Азербайджан и Бразилия провели первое заседание Рабочей группы по инвестициямФинансы
10:41
Азербайджан и Бразилия провели пятый раунд межмидовских политконсультацийВнешняя политика
10:27
Масштабные учения с участием военнослужащих НАТО начались в ЛатвииДругие страны
10:23
В МИД Армении заявили о стремлении укрепления сотрудничества с КитаемВ регионе
10:13
Сын Пашиняна планирует работать экскурсоводомВ регионе
10:13