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    Названо время проведения Второго съезда азербайджанских ученых

    Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Второй съезд азербайджанских ученых пройдет в ноябре 2019 года. 

    Как сообщает Report, об этом президент НАНА, академик Акиф Ализаде заявил на прошедшем 17 января заседании Научно-исследовательского координационного совета Азербайджана.  

    А.Ализаде отметил, что Первый съезд азербайджанских ученых состоялся 19 декабря 2014 года.

    По его словам, Первый съезд азербайджанских ученых представляет важное значение с точки зрения поддержки государственной политики в области социально-экономического и культурно-духовного развития страны, доведения азербайджанской науки к международным научным требованиям и интеграции в мировую науку, укрепления связей с  проживающими за рубежом азербайджанскими учеными.

    На заседании приняли решение провести Второй съезд азербайджанских ученых в ноябре этого года. Кроме того, были даны соответствующие поручения по организации мероприятия. 

    Было отмечено, что 27 марта впервые будет отмечаться в стране как "День науки". 

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