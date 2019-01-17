Названо время проведения Второго съезда азербайджанских ученых

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Второй съезд азербайджанских ученых пройдет в ноябре 2019 года.

Как сообщает Report, об этом президент НАНА, академик Акиф Ализаде заявил на прошедшем 17 января заседании Научно-исследовательского координационного совета Азербайджана.

А.Ализаде отметил, что Первый съезд азербайджанских ученых состоялся 19 декабря 2014 года.

По его словам, Первый съезд азербайджанских ученых представляет важное значение с точки зрения поддержки государственной политики в области социально-экономического и культурно-духовного развития страны, доведения азербайджанской науки к международным научным требованиям и интеграции в мировую науку, укрепления связей с проживающими за рубежом азербайджанскими учеными.

На заседании приняли решение провести Второй съезд азербайджанских ученых в ноябре этого года. Кроме того, были даны соответствующие поручения по организации мероприятия.

Было отмечено, что 27 марта впервые будет отмечаться в стране как "День науки".