Названы вузы с наибольшим числом выпускников, поступивших в магистратуру

Названы вузы с наибольшим количеством выпускников прошлого года, поступивших в магистратуру.

Как сообщает Report, об этом сообщается в 12-м номере журнала "Абитуриент" Государственного экзаменационного центра.

Так, наибольший процент поступления на ступень магистратуры принадлежит выпускникам Академии государственного таможенного комитета, Бакинской высшей школы нефти, Академии государственного управления при президенте. Азербайджанского государственного нефтепромышленного университета, Азербайджанского государственного экономического университета, Азербайджанской государственной академии художеств, Бакинского инженерного университета.

Выпускники частных университетов составляют меньшинство среди поступивших (349).