Названы территории строительства новых школьных корпусов в этом году - СПИСОК

"В прошлом году в Азербайджане было построено и сдано более 100 новых школ".

Как сообщает Report, об этом министр образования Джейхун Байрамов заявил на пресс-конференции.

Министр также коснулся вопроса высокой плотности учащихся в школах страны.

Он сказал, что в стране насчитывается около 4500 школ: "В 50% школ численность учащихся составляет 200 и менее учеников. Всем известно, что население страны растет с каждым годом, а среднее число учеников увеличивается почти на 50 000 ежегодно. Рост численности населения в регионах происходит не одинаково. Поэтому в школах ряда населенных пунктов наблюдается высокая плотность учащихся".

Д.Байрамов добавил, что в прошлом году в Минобразовании было проведено несколько заседаний для решения этого вопроса: "Было решено решить вопрос высокой плотности среди школьников в первую очередь в поселке Бина Хазарского района Баку, в бакинских поселках Кенд Бинагади, Сулутепе, Хырдалан, Масазыр и Сарай. На названных территориях для строительства школ будут выделены дополнительные земельные участки, или же будет рассмотрена возможность выделения дополнительных зданий для местных школ".

Министр добавил, что в этом году также будет реализован ряд проектов: "В новом учебном году в поселке Бина в пользование школьников будет сдано здание на 1600 мест. В школе №3 Хырдалана в новом учебном году будет готов новый корпус на 1400 учащихся. Реконструкция школы №1 Сумгайыта будет завершена в первом квартале этого года".