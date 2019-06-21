Названы самые лучшие школы Азербайджана – СПИСОК

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1.09% абитуриентов с отличными оценками в аттестатах лицеев показали результат ниже 200 баллов на вступительных экзаменах прошлого года.

Как сообщает Report, об этом сообщается, в 12-м номере журнала "Абитуриент" Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Азербайджана.

Отмечается, что только 79.78% показали результат выше 500 баллов и доказали школьные успехи.

В этом году в список лучших школ страны вошли Бакинский турецкий лицей ("Тюркийе Даянет Вегфи" при БГУ), лицей им.Гейдара Алиева, лицей им.академика З.Алиевой, V корпус лицея им.академика З.Алиевой, Республиканский лицей с физико-математическим уклоном, Бакинский Европейский лицей, лицей "Юные таланты" при БГУ, Республиканский лицей с химико-биологическим уклоном, лицей Caspi, школа-лицей с гуманитарным уклоном, школа-лицей "Интеллект" им.Т.Исмайлова, лицей с уклоном физики, математики и информатики, школа-лицей "Анкарская школа", полная средняя школа №289 лицей "Зенги", лицей "Эврика", II корпус Гимназии им.М.Шейхзаде с техническим, гуманитарным уклоном и уклоном естественных наук, гимназия "Элитар" им. И.Эфендиева, гимназия с уклоном иностранных языков им.С.Рустама, гимназия с уклоном иностранных языков им.С.Бахлулзаде, Республиканская гимназия гуманитарных наук им.С.Пишевари, современный образовательный комплекс им. Г.Алиева, Международный образовательный и инновационный центр XXI век, Европейская азербайджанская школа, бакинская школа Modern, полная средняя школа при фирме "Телим", средняя общеобразовательная школа при образовательном комплексе “Хабад-Ор Авнер”.