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    Названа дата проведения диагностического оценивания учителей профучилищ

    Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Очередной этап диагностического оценивания инженерно-преподавательского состава государственных профучилищ будет проведен в ноябре.

    Как сообщили Report в министерстве образования, на этом этапе к диагностированию будут привлечены преподаватели и мастера по производственному обучению в регионах, ранее не участвовавшие в этом процессе. 

    Таким образом, планируется завершить процесс оценивания инженерно-преподавательского состава в профучилищах. Целью оценивания является проверка знаний инженерно-преподавательского состава и приведение путем переподготовки их знаний в соответствие с требованиями рынка.

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