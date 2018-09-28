Названа дата проведения диагностического оценивания учителей профучилищ

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Очередной этап диагностического оценивания инженерно-преподавательского состава государственных профучилищ будет проведен в ноябре.

Как сообщили Report в министерстве образования, на этом этапе к диагностированию будут привлечены преподаватели и мастера по производственному обучению в регионах, ранее не участвовавшие в этом процессе.

Таким образом, планируется завершить процесс оценивания инженерно-преподавательского состава в профучилищах. Целью оценивания является проверка знаний инженерно-преподавательского состава и приведение путем переподготовки их знаний в соответствие с требованиями рынка.