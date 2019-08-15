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Названа дата приема заявок в дошкольные группы

Названа дата приема заявок в дошкольные группы в Азербайджане

Министр образования Азербайджана Джейхун Байрамов подписал приказ об организации в 2019-2020 учебном году в государственных общеобразовательных школах подготовительных к школе групп (дошкольные группы).

Как сообщили Report в министерстве, согласно приказу, электронные заявки о приеме в дошкольные группы будут приниматься с 26 августа. 

Процесс продлится до 25 сентября. Прием документов будет производиться в электронном порядке через сайт mektebeqebul.edu.az.

В созданные в государственных общеобразовательных школах дошкольные группы принимаются дети 2014 года рождения.

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