Названа дата онлайн-приема в первые классы школ Азербайджана

Начиная с 10 марта будет активизирован онлайн-прием в первые классы всех общеобразовательных учебных заведений страны на 2020-2021 учебный год.

Как передает Report, об этом на сегодняшней пресс-конференции сказала заместитель заведующего Управлением образования города Баку Ильхама Абдуллаева.

По ее словам, отбор школ продлится с 13 марта по 15 сентября.

И.Абдуллаева отметила, что прием в первые классы азербайджанского сектора общеобразовательных школ, лицеев и гимназий будет проводиться в общем порядке, в секторы, где преподавание осуществляется на других языках, путем оценивания устных разговорных навыков детей (за исключением Бакинского европейского лицея, Республиканской гимназии искусств и средне-специальной музыкальной школы им. Бюльбюля).

Она отметила, что конкурсы по оцениванию устных разговорных навыков начнутся с 1 апреля.

Учащиеся дошкольных подготовительных групп будут зачисляться в первые классы школ, где проходят подготовку, путем создания автоматического запроса в системе.

С целью оказания помощи гражданам в вопросе подачи электронных заявок в первые классы будут функционировать Альтернативные центры регистрации.