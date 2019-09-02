Названа дата начала учебного года в Азербайджане

В соответствии с указом президента Ильхама Алиева от 21 августа 2004 года, новый учебный год в Азербайджане начинается 15 сентября и эта дата отмечается как День знаний.

Как сообщает Report, учитывая, что в этом году 15 сентября приходится на воскресенье, 2019/2020 учебный год начнется с 16 сентября.

Что касается прогнозных показателей нового учебного года, в I класс по азербайджанскому сектору предусматривается прием 147 458, а по русскому сектору 15 852 учащихся.

Кроме того, по азербайджанскому сектору в XI классе прогнозируется обучение 75 855, а по русскому сектору - 6 542 учащихся.