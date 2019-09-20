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Названа дата II тура конкурса по приему на работу педагогов по срочному контракту

Названа дата II тура приема на работу педагогов по срочному контракту

21 сентября начнется II тур конкурса по приему педагогов на работу по срочному контракту во входящие в систему министерства образования общеобразовательные учебные заведения на 2019-2020 учебный год.

Как сообщили Report в министерстве образования Азербайджана, кандидаты могут участвовать в туре до 23:59 часов 22 сентября через сайт miq.edu.az.

При приеме на работу по срочному контракту педагоги могут выбрать 4 вакантных места. 

Отметим, что только прием на работу по срочному контракту педагогов начальных классов в общеобразовательные учебные заведения по городу Баку будет осуществлен Управлением образования по городу Баку. 

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