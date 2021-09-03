Названы лучшие университеты мира по версии THE World University Rankings 2022

Оксфордский университет Великобритании в очередной раз стал лидером рейтинга топ-200 университетов мира по версии Times Higher Education (THE World University Rankings 2022).

Оксфордский университет Великобритании в очередной раз стал лидером рейтинга топ-200 университетов мира по версии Times Higher Education (THE World University Rankings 2022).

Как передает Report, об этом сообщается на сайте журнала.

В пятерку лучших университетов в мире вошли Калифорнийский технологический институт (США), Гарвардский университет (США), Стэнфордский университет (США), Кембриджский университет (Великобритания).

Далее следуют Массачусетский технологический институт (США), Принстонский университет (США), Калифорнийский университет в Беркли (США), Йельский университет (США). Десятку замыкает Чикагский университет (США).

Пять азербайджанских вузов также вошли в список лучших университетов. Среди них лидирует Бакинский Государственный Университет на 1 247 месте из 2112. В списке упоминаются Азербайджанский Государственный Экономический Университет, Университет Хазар, Нахчыванский Государственный университет и Западно-Каспийский университет.