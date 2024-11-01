Назначены директора в 7 учебных заведениях Нахчывана

15:41

В семи учебных заведениях Нахчывана назначены директора.

Как сообщает местное бюро Report, 6 кандидатов, прошедших собеседование на вакантную должность директора общеобразовательных учреждений (с числом учащихся до 150 человек) при Министерстве образования Нахчыванской Автономной Республики, назначены на должность директора общеобразовательных школ сел Муганджик-Мехраб Шарурского района, Юхары Бузгов Бабекского района, Нургут и Чаннаб Ордубадского района, Милах и Газанчы Джульфинского района.

Кроме этого, назначен директор Нахчыванского лицея для девушек.

Отметим, что 16 ноября будет организовано собеседование для кандидатов, успешно прошедших тестовый этап приема на вакантную должность директора общеобразовательных учреждений с количеством учащихся от 151 до 500 человек.