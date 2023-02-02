Назначен новый ректор Университета "Нахчыван" - единственного частного университета Нахчыванской АР.
Как сообщает нахчыванское бюро Report, учредитель вуза подписал соответствующее решение.
Согласно решению, на эту должность назначен Казымов Анар Алтай оглу.
А.Казымов сегодня был представлен коллективу.
Экс-ректор университета Нурлана Алиева продолжит работу в вузе в качестве проректора.
Информацию подтвердили Report в пресс-службе университета.
До этого назначения доцент А.Казымов работал в Государственном экономическом университете.