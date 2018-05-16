Назначен новый проректор UNEC

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Произведено назначение на должность проректора по международным связям и программам UNEC.

Как сообщили Report в UNEC, соответствующий приказ подписал министр образования Джейхун Байрамов.

Согласно приказу, Анар Яшар оглы Рзаев назначен на должность проректора по международным связям и программам UNEC.

Отметим, что А.Рзаев родился в 1973 году. Образование бакалавриата получил в Университете Хазар. Став победителем студенческой программы обмена "ACTP" в Баку, затем в Москве, продолжил учебу в колледже Ютика Университета Сиракуз в штате Нью-Йорк США.

Доцент А.Рзаев до назначения на должность был директором Международной школы экономики UNEC.

В период его руководства Международная школа экономики признана самым популярным факультетом среди студентов, готовящихся по II группе специальностей. 2 года подряд абитуриенты, набравшие 700 баллов на вступительных экзаменах ГЭЦ, выбирали именно Международную школу экономики. В 2017/18 учебном году из 23 студентов по II группе специальностей, удостоенных президентской стипендии, 17 в настоящее время получают образование в Международной школе экономики UNEC на английском языке.

А.Рзаев является доцентом кафедры "Международная экономика" (на английском языке) UNEC. В совершенстве владеет азербайджанским, английским, русским и персидским языками.