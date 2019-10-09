Назначен новый председатель Комитета профсоюза БГУ

Назначен новый председатель Комитета профсоюза БГУ

9 октября, 2019 14:00

https://report.az/storage/news/61c5946df51dd5900eee1739a3744f10/2ee780a8-d4b4-42f7-a1e9-c1db2764ca32_292.jpg Прошло очередное заседание Комитета профсоюза (КПС) Бакинского государственного университета (БГУ). Как сообщает Report, на заседании с участием ректора Эльчина Бабаева и зампреда Комитета союза свободных профсоюзов работников образования Азербайджана (ССПРО) Мирзы Джафарзаде председатель Комитета профсоюзов БГУ Фикрет Шириев выступил с отчетом. Члены Правления КПС и председатели факультета высказали мнение относительно отчета. На заседании прошли выборы на должность председателя комитета. Замдекана факультета физики, доктор физических наук Гусейн Мамедов был избран председателем Комитета профсоюза университета.

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