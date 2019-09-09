Первый вице-спикер парламента Украины: Наша миссия - продолжать по восходящей партнерство с Азербайджаном

"Исторически Азербайджан является для Украины не только стратегическим партнером, но и братской, дружественной страной. И, естественно, наша миссия – продолжать по восходящей это братство и партнерство". Об этом европейскому бюро Report заявил новоизбранный первый вице-спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

Он отметил, что межпарламентские связи между двумя странами предоставляют достаточно широкие возможности для интенсивного взаимосотрудничества и развития отношений между двумя государствами: "У нас с парламентом Азербайджана действует рабочая группа. В новом составе Верховной Рады эта группа будет ещё более активной".

Первый вице-спикер заявил, что хорошо знает Азербайджан, как толерантную страну и высоко ценит возможности, созданные здесь для граждан украинского происхождения:

"Азербайджанцы очень активно действуют и в Украине, и мы постоянно ощущаем пользу активной роли азербайджанцев, проживающих в нашей стране. Например, Хикмет Джавадов, руководитель Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины, всегда был ближайшим другом нашей команды. В то же время он является лидером проживающих тут азербайджанцев и принимает активное участие в кипучей жизни Украины. Будучи новой политической командой, мы будем ещё больше ориентироваться на тесное сотрудничество с Азербайджанской диаспорой в Украине", - подчеркнул Р. Стефанчук.