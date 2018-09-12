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    НАСА установит на орбите Луны космическую станцию

    Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) планирует создать на орбите Луны космическую станцию для астронавтов.  

    Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, первую часть 55-тонной станции под названием "Lunar Orbital Platform-Gateway" предусматривается отправить на орбиту в 2022 году, а после поэтапно будут отправлены другие части . 

    Официальные представители НАСА заявили, что станция будет готова принять астронавтов через несколько лет после 2022 года.

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