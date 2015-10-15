НАНА: В Гобустане обнаружено около 100 археологических памятников

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ "В Гобустанском районе обнаружено около 100 археологических памятников".

Об этом Report сообщили в Институте археологии и этнографии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Согласно информации, взяты координаты найденных археологических памятников, проведены измерительные работы на территории, сняты фотографии и составлен паспорт памятников: "Во время исследований разведывательного характера были обнаружены курганы, места проживания, некрополи, исторические памятники архитектуры и пещерные памятники. С найденных памятников взяты наземные материалы, которые смогут определить дату этих памятников".

Специальная группа, созданная с секторе применения информационных технологий в археологии института, подготовит электронную карту местности. В настоящее время продолжаются работы по подготовке археологической электронной карты Гобустанского района.

Помимо этого, сектор вместе с археологической экспедицией "Шамахы-Агсу" Института археологии и этнографии в июле 2015 года продолжила археологические раскопки в крепости Гюлюстан. Руководитель сектора применения информационных технологий в археологии Фуад Гусейнов, сотрудник сектора Сабухи Гусейнов и фотограф Эльчин Гасанов побывали на месте обнаруженного амбара в крепости Гюлюстан.