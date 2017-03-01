НАНА расширяет сотрудничество с Европейской организацией по ядерным исследованиям

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Находящаяся с визитом в Швейцарии делегация Национальной Академии Наук Азербайджана во главе с президентом НАНА, академиком Акифом Ализаде, в состав которой входят вице-президент НАНА, академик Ибрагим Гулиев, директор Института физики, член-корреспондент НАНА Назим Мамедов и заместитель директора этого института по научной работе, доктор философии по физике Анар Рустамов, побывала в Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН). Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью Управления по связям с общественностью и популяризации науки аппарата Президиума НАНА, в рамках поездки академик Акиф Ализаде встретился с руководством ЦЕРНа. Во время встречи были обсуждены такие вопросы, как расширение двустороннего сотрудничества в области ядерной физики и прочих сферах, осуществление совместных проектов. Члены делегации НАНА посетили детекторы ALİCE (A Large Ion Collider Experiment) и CMS (Compact Muon Selenoid), сооруженные на Большом андронном коллайдере на глубине 80 и 100 метров от поверхности земли, ознакомились с проводимыми там исследованиями. Президент НАНА, академик Акиф Ализаде оставил запись в Книге почетных гостей ЦЕРНа.

Отметим, что Европейская организация по ядерным исследованиям является крупнейшей в мире лабораторией физики высоких энергий. Соглашение о создании организации, которая находится вблизи Женевы, было подписано в 1953 году в Париже при участии 12 стран Европы, ЦЕРН начала функционировать с 29 сентября 1954 года. В настоящее время наряду с 20 странами-членами ЦЕРНа ряд стран и международных организаций имеет статус наблюдателя. Организация, число постоянных сотрудников которой составляет более 2500 человек, сотрудничает почти с 8000 физиков и инженеров, работающих в 580 университетах и институтах 85 стран мира.