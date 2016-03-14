НАНА предлагает отменить практику перехода на летнее и зимнее время в Азербайджане

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ "Ежегодно в Азербайджанской Республике в марте и октябре страна переходит на летнее и зимнее время. В Национальной академии наук Азербайджана целесообразным было признано заново рассмотреть применение в нашей республике данной практики, которая считается эффективной для стран с большой географической территорией".

Об этом Report заявили в НАНА.

На заседании Президиума НАНА при участии специалистов в области астрофизики, энергетики, зоологии, геофизики, географии, экономики, ИКТ и прочих сфер, данный вопрос был широко обсужден; ученые провели сравнительный анализ в связи с существующей в странах мира практикой.

"В результате широких обсуждений специалисты пришли к единому мнению, что экономическая польза и экономия энергии, которая достигается в ходе перехода к летнему и зимнему времени в Азербайджанской Республике, не является значительной. Было отмечено, что в нашей стране переход на летнее и зимнее время становится причиной возникновения ряда медицинских, психологических, а также социальных проблем, появлением некоторых трудностей в сфере синхронизации систем ИКТ с международным графиком времени.

Учитывая все вышесказанное, Президиум НАНА предлагает отменить практику перехода в Азербайджанской Республике на летнее и зимнее время, взяв за основу время GMT+4 (Гринвичское время +4 часа)", - заявили в НАНА.