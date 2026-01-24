НАНА инициировала исследования по эффективному использованию минеральных ресурсов

Национальная академия наук Азербайджана (НАНА) поручила Отделению химических наук провести исследования по эффективному использованию минеральных сырьевых ресурсов освобожденных от оккупации территорий.

Как сообщает Report, соответствующее решение принято на заседании президиума НАНА.

Согласно информации, Отделение также будет уделять приоритетное внимание стратегическим исследованиям, служащим приоритету "Зеленый рост" и укреплению оборонной мощи.

Наряду с этим перед научными учреждениями поставлены конкретные задачи по разработке инновационных полимерных материалов, очистке промышленных отходов и повышению эффективности лекарственных средств.