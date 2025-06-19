Нахчыванский и Стамбульский университеты подписали соглашение о двойном дипломе

Нахчыванский и Стамбульский университеты подписали соглашение о двойном дипломе

Нахчыванский государственный университет и Стамбульский университет подписали соглашение о двойном дипломе по двум специальностям.

Как сообщает турецкое бюро Report, церемония подписания состоялась в Стамбуле.

Соглашения подписали ректор Нахчыванского госуниверситета Эльбрус Исаев и ректор Стамбульского университета Осман Бюлент Зульфикар.

Двойные дипломы будут выдаваться по специальностям "История тюркского мира" и "Стратегический менеджмент" на уровне магистратуры.

Обучающиеся по новым специальностям студенты будут год учиться в Нахчыване и год - в Стамбульском университете.