Нахчыванский и Стамбульский университеты подписали соглашение о двойном дипломе

Нахчыванский государственный университет и Стамбульский университет подписали соглашение о двойном дипломе по двум специальностям.
Как сообщает турецкое бюро Report, церемония подписания состоялась в Стамбуле.
Соглашения подписали ректор Нахчыванского госуниверситета Эльбрус Исаев и ректор Стамбульского университета Осман Бюлент Зульфикар.
Двойные дипломы будут выдаваться по специальностям "История тюркского мира" и "Стратегический менеджмент" на уровне магистратуры.
Обучающиеся по новым специальностям студенты будут год учиться в Нахчыване и год - в Стамбульском университете.