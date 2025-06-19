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Нахчыванский и Стамбульский университеты подписали соглашение о двойном дипломе

Нахчыванский и Стамбульский университеты подписали соглашение о двойном дипломе Нахчыванский и Стамбульский университеты подписали соглашение о двойном дипломе
Наука и образование
19 июня 2025 г. 10:03
Нахчыванский и Стамбульский университеты подписали соглашение о двойном дипломе

Нахчыванский государственный университет и Стамбульский университет подписали соглашение о двойном дипломе по двум специальностям.

Как сообщает турецкое бюро Report, церемония подписания состоялась в Стамбуле.

Соглашения подписали ректор Нахчыванского госуниверситета Эльбрус Исаев и ректор Стамбульского университета Осман Бюлент Зульфикар.

Двойные дипломы будут выдаваться по специальностям "История тюркского мира" и "Стратегический менеджмент" на уровне магистратуры.

Обучающиеся по новым специальностям студенты будут год учиться в Нахчыване и год - в Стамбульском университете.

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Версия на английском языке ФотоNakhchivan and Istanbul universities ink dual diploma agreements
Версия на азербайджанском языке ФотоNaxçıvan və İstanbul universitetləri arasında ikili diplom müqavilələri imzalanıb

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