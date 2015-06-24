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    Начинается регистрация бакалавров, поступивших в магистратуру НАНА

    Не прошедшие регистрацию бакалавры будут исключены из списка поступивших

    Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Начинается регистрация бакалавров, поступивших в магистратуру Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) на 2015/2016 учебный год.

    Как сообщили Report в НАНА, процесс регистрации продлится с 29 июня до 10 июля.

    Для прохождения регистрации требуются оригинал и копия удостоверения личности, оригинал или копия диплома бакалавра (для бакалавров этого года справка из вуза о завершении курса бакалавра), 4 фотографии 3×4 см, информация о результатах вступительного экзамена в магистратуру.

    Напомним, что регистрация будет проходить ежедневно с 10:00 по 17:00, за исключением субботы и воскресенья, в отделе образования Управления науки и образования НАНА (пр. Гусейна Джавида, 115, I квартал, комната 153). Не прошедшие регистрацию бакалавры будут исключены из списка поступивших.

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