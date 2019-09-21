С сегодняшнего дня начинается II тур конкурса по приему педагогов на работу по срочному контракту во входящие в систему министерства образования общеобразовательные учебные заведения на 2019/2020 учебный год.

Как сообщает Report, кандидаты могут участвовать в туре до 23:59 часов 22 сентября через сайт miq.edu.az.

При приеме на работу по срочному контракту педагоги могут выбрать 4 вакантных места.

Отметим, что только прием на работу по срочному контракту педагогов начальных классов в общеобразовательные учебные заведения по городу Баку будет осуществлен Управлением образования города Баку.