Шемахинская обсерватория: Начавшаяся вчера сильная геомагнитная буря серьезно повлияла на технологические системы

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Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ "Последствия коронального выброса массы на Солнце в результате рентгеновской вспышки класса Х-9 6 сентября проявили себя раньше ожидаемого, достигли поверхности Земли вчера вечером и стали причиной возникновения самой сильной геомагнитной бури за последние годы. В настоящее время скорость солнечной плазменной массы составляет 726 км/с".

Об этом Report заявил замдиректора по научной работе Шемахинской астрофизической обсерватории им. Н. Туси НАНА Эльчин Бабаев.

Он отметил, что сильное геомагнитное напряжение продлится еще несколько дней: "Сейчас показатель одного из геомагнитных индексов Кр – 8 (максимум 9). В ближайшие часы ожидаются бури класса G3-G2. Шкала максимально составляет G5, бури такой шкалы происходят крайне редко, 1-2 раза за 11 лет".

"В отличие от здоровых людей, люди группы риска – с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, пожилые люди, дети должны избегать стрессов, принимать превентивные меры (на основе консультации врача). Текущая буря уже оказала серьезное влияние на технологические системы. Сообщается, что на обоих американских континентах в коммуникационных сигналах на коротких частотах возникла примерно часовая деградация. Наблюдается сравнительное повышение атмосферного давления и это усиливает негативный эффект дискомфорта", - отметил Э. Бабаев.