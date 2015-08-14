Начался выбор специальностей на вакантные места в вузах Азербайджана

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ С сегодняшнего дня начинается выбор специальностей на вакантные места в высших учебных заведениях Азербайджана. Как сообщает Report, на этом этапе, который продлится до 19 августа, также будет осуществлен процесс приема в колледжи на базе 11-летнего образования.

Список свободных мест в вузах опубликован в 8-м номере журнала "Абитуриент".

Помимо этого, ставшие студентами с 14 по 24 августа должны представить свои документы в высшие учебные заведения, в которые они поступили, и пройти регистрацию. Если регистрация не будет пройдена в срок, то это будет расценено как отказ от размещения по соответствующей специальности, и приказ о его приеме не будет направлен в вуз.

Напомним, что в этом году во вступительных экзаменах в высшие учебные заведения были заполнены 83,12% плановых мест, выделенных государственным и частным высшим учебным заведениям, а 16,88% (6555 мест) остались вакантными.

Отметим, что в конкурсе на 38 831 плановое место в высших учебных заведениях приняли участие 38 763 абитуриента. Из них 32 276 - поступили в вузы.