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    Начался выбор специальностей для поступления в колледжи

    В выборе специальностей могут участвовать абитуриенты, набравшие не менее 16 общих баллов и не менее 8 по каждому предмету

    Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Начался выбор специальностей для абитуриентов, подавших документы для приема в средне-специализированные учебные учреждения на базе общего образования (девятилетнего). 

    Об этом Report сообщили в Государственной комиссии по приему студентов (ГКПС). 

    Эти абитуриенты должны выбрать специальность и подтвердить свои заявления до 23:59 часов 21 июля, зайдя на линк https://eservices.tqdk.gov.az/erizetex/ixtisas1/?f.. на интернет-сайте ГКПС. 

    Подробная информация о выборе специальности, специальности и плановые места размещены в третьем номере журнала "Абитуриент". 

    Отметим, что в выборе специальностей в колледжах на базе общего образования (девятилетнего) могут участвовать абитуриенты, набравшие не менее 16 общих баллов и не менее 8 по каждому предмету. 

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