Начался второй этап приема на работу в бакинские школы

6 мая Управление образования г.Баку дало старт второму этапу (тестовый экзамен) конкурса по приему на должности заместителя директора по учебно-воспитательным работам, заместителя директора по воспитательным работам (организатор), руководителя допризывной подготовки молодежи, психолога, руководителя организации детского объединения, лаборанта и библиотекаря в общеобразовательные учебные заведения.

Как сообщили Report в Управлении, к экзамену, проведенному в бакинской городской школе-лицее №220 в первую очередь были привлечены кандидаты на должность лаборанта. В тестовом экзамене по приему на должность лаборанта приняли участие 570 кандидатов.

Приемный экзамен по приему на должность лаборанта продлится 7 мая. Также 7 мая состоится второй этап конкурса по приему на должность библиотекаря, 8 мая - руководителя организации детского объединения, 10 мая - заместителя директора по учебно-воспитательной части, руководителя допризывной подготовки молодежи, 11 мая - заместителя директора по воспитательным работам (организатор) и психолога.

Самира Абдуллаева