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Начался экзамен по аналитическому анализу пятого конкурса "Yüksəliş"

Начался экзамен по аналитическому анализу пятого конкурса "Yüksəliş" Начался первый экзамен очного этапа пятого конкурса "Yüksəliş" ("Восхождение").
Наука и образование
17 мая 2025 г. 11:01
Начался экзамен по аналитическому анализу пятого конкурса Yüksəliş

Начался первый экзамен очного этапа пятого конкурса "Yüksəliş" ("Восхождение").

Как сообщает Report, экзамен по аналитическому анализу будет проводиться в течение двух дней в 4 сессии.

Руководитель рабочей группы конкурса Фархад Гаджиев сообщил, что экзамены организованы в Корпусе электронных экзаменов Государственного экзаменационного центра, а также в средних школах №153, 158, 161, 229 и 238, находящихся в подчинении Министерства науки и образования, а также в средней школе №1 в городе Сумгайыте.

Право на участие в экзамене по аналитическому анализу, который является первым туром очного этапа, получили 7256 кандидатов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBeşinci “Yüksəliş” müsabiqəsinin Analitik təhlil imtahanı başlayıb

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