Начался экзамен по аналитическому анализу пятого конкурса "Yüksəliş"

Начался первый экзамен очного этапа пятого конкурса "Yüksəliş" ("Восхождение").

Начался первый экзамен очного этапа пятого конкурса "Yüksəliş" ("Восхождение").

Как сообщает Report, экзамен по аналитическому анализу будет проводиться в течение двух дней в 4 сессии.

Руководитель рабочей группы конкурса Фархад Гаджиев сообщил, что экзамены организованы в Корпусе электронных экзаменов Государственного экзаменационного центра, а также в средних школах №153, 158, 161, 229 и 238, находящихся в подчинении Министерства науки и образования, а также в средней школе №1 в городе Сумгайыте.

Право на участие в экзамене по аналитическому анализу, который является первым туром очного этапа, получили 7256 кандидатов.