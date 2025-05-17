Начался экзамен по аналитическому анализу пятого конкурса "Yüksəliş"

Начался первый экзамен очного этапа пятого конкурса "Yüksəliş" ("Восхождение").
Как сообщает Report, экзамен по аналитическому анализу будет проводиться в течение двух дней в 4 сессии.
Руководитель рабочей группы конкурса Фархад Гаджиев сообщил, что экзамены организованы в Корпусе электронных экзаменов Государственного экзаменационного центра, а также в средних школах №153, 158, 161, 229 и 238, находящихся в подчинении Министерства науки и образования, а также в средней школе №1 в городе Сумгайыте.
Право на участие в экзамене по аналитическому анализу, который является первым туром очного этапа, получили 7256 кандидатов.