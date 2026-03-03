Началось первое в году полное лунное затмение

Началось первое в этом году лунное затмение - явление продлится до 18:23 по местному времени.

Как сообщает Report, нынешнее затмение является полным и будет наблюдаться в Азии, Австралии, Северной и Южной Америке, Арктике, Антарктиде, а также над акваториями Тихого, Атлантического и Индийского океанов. В Азербайджане увидеть его невозможно, поскольку в момент затмения Луна находится ниже горизонта и событие приходится на светлое время суток.

Во время лунного затмения Земля оказывается между Солнцем и Луной, частично или полностью перекрывая солнечный свет, достигающий лунной поверхности. В результате тень Земли падает на Луну. Лунные затмения, как правило, продолжаются дольше солнечных, поскольку земная тень значительно больше лунной. Явление происходит исключительно в фазе полнолуния, а полное затмение может длиться до 105 минут.

Отметим, что лунные затмения бывают трех типов: полное - когда Луна полностью входит в тень Земли; частичное - когда в тень попадает лишь часть лунного диска; и полутеневое - когда Луна проходит через полутень Земли, слегка темнея, что трудно заметить невооружённым глазом.