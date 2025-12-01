Началась регистрация в частные детские сады, которым выделены гранты

В рамках грантового конкурса для частных дошкольных образовательных учреждений началась электронная регистрация в частные детские сады, ставшие победителями конкурса.

Об этом Report сообщили в Министерстве науки и образования.

Родителям рекомендуется зарегистрировать своих детей через портал www.bq.edu.az.

Отметим, что в грантовом конкурсе, направленном на расширение охвата дошкольного образования посредством модели финансирования, основанной на сотрудничестве родитель – государство – частный сектор, победили 63 частных дошкольных образовательных учреждения. Предусмотрено, что часть ежемесячной платы за обучение детей в азербайджанском секторе этих учреждений в размере 250 манатов будет покрываться государством, а остальная сумма будет оплачена родителями. С информацией о ежемесячной плате за обучение детей-победителей и размером родительской оплаты можно ознакомиться по вышеуказанной ссылке.