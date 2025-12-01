İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Qrant ayrılmış özəl bağçalara qeydiyyat başlayıb

    Elm və təhsil
    • 01 dekabr, 2025
    • 16:07
    Qrant ayrılmış özəl bağçalara qeydiyyat başlayıb

    Özəl məktəbəqədər təhsil müəssisələri üçün qrant müsabiqəsi çərçivəsində qalib gəlmiş özəl bağçalara elektron portal üzərindən qeydiyyat prosesinə start verilib.

    Bu barədə "Report"a Elm və Təhsil Nazirliyindən məlumat verilib.

    Valideynlərə www.bq.edu.az portalı vasitəsilə övladlarını qeydiyyatdan keçirmələri tövsiyə olunur.

    Qeyd edək ki, valideyn-dövlət-özəl əməkdaşlığına əsaslanan maliyyələşmə modelinin tətbiqi ilə məktəbəqədər təhsilin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi məqsədi ilə keçirilən qrant müsabiqəsində 63 özəl məktəbəqədər təhsil müəssisəsi qalib olub və həmin müəssisələrin Azərbaycan bölməsində təhsil alan uşaqların aylıq təhsil haqqının 250 manat məbləğində olan hissəsinin dövlət tərəfindən qarşılanması, qalan məbləğin isə valideyn tərəfindən ödənilməsi nəzərdə tutulub. Qalib gəlmiş uşaqların aylıq təhsil haqqı və valideyn tərəfindən ödəniləcək məbləğlə müvafiq link vasitəsilə tanış olmaq mümkündür.

    özəl bağça Elm və Təhsil Nazirliyi qeydiyyat

    Son xəbərlər

    16:22

    Naxçıvan Ali Məclisinin Daxili Nizamnaməsinə dəyişiklik edilib

    Daxili siyasət
    16:17
    Rəy

    "Soyuq müharibə"nin "yadigarı: QİÇS, neytron bombası, COVID-19 - ŞƏRH

    Analitika
    16:11

    Ramiz Mehdiyevin oğlu nazir müavini vəzifəsindən azad edilib

    Hadisə
    16:10

    "Azercell Telecom"dan qış kampaniyası!

    İKT
    16:07

    Qrant ayrılmış özəl bağçalara qeydiyyat başlayıb

    Elm və təhsil
    16:07

    İlham Əliyev Azərbaycanla Ruanda arasında təhsil sahəsində əməkdaşlıq sazişini təsdiqləyib

    Xarici siyasət
    16:03

    "Səbail"in kapitanı: "İnanırıq ki, Adil Şükürov komandanın gücünə güc qatacaq" - MÜSAHİBƏ

    Futbol
    16:02

    Adil Kərimli Ucarda vətəndaşları qəbul edəcək

    Daxili siyasət
    15:58

    İndoneziyada təbii fəlakət qurbanlarının sayı 600-ə yaxınlaşıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti