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Началась регистрация бакалавров, зачисленных на оставшиеся вакантными места магистратуры

Началась регистрация бакалавров, принятых на вакансии в магистратуре

В вузах началась регистрация бакалавров, зачисленных на оставшиеся вакансии в магистратуре высших учебных заведений и НАНА.

Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре, до 23 августа (за исключением субботы и воскресенья) бакалавры должны пройти регистрацию в вузе, куда зачислены, представив соответствующие документы.  

Лица, не обратившиеся с документами в вузы и не прошедшие регистрацию в назначенный срок будут исключены из списка поступивших. 

О списке необходимых документов бакалавры могут узнать из вуза, куда зачислены.

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