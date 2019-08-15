Началась регистрация бакалавров, зачисленных на оставшиеся вакантными места магистратуры

В вузах началась регистрация бакалавров, зачисленных на оставшиеся вакансии в магистратуре высших учебных заведений и НАНА.

Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре, до 23 августа (за исключением субботы и воскресенья) бакалавры должны пройти регистрацию в вузе, куда зачислены, представив соответствующие документы.

Лица, не обратившиеся с документами в вузы и не прошедшие регистрацию в назначенный срок будут исключены из списка поступивших.

О списке необходимых документов бакалавры могут узнать из вуза, куда зачислены.