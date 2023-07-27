Началась регистрация абитуриентов для поступления в вуз по специальности "журналистика"

Началась регистрация абитуриентов, сдававших экзамен в III группу специальностей и желающих поступить на специальность "Журналистика".

Началась регистрация абитуриентов, сдававших экзамен в III группу специальностей и желающих поступить на специальность "Журналистика".

Об этом Report сообщили в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).

Было отмечено, что абитуриенты, сдавшие экзамен в III группу специальностей и выполнившие условие конкурса (общий балл должен быть не менее 200, а балл за второй этап экзамена - не менее 100 баллов) и желающие поступить на специальность "Журналистика" 27-31 июля 2023 года, должны зарегистрироваться и заполнить анкету на сайте ГЭЦ.