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    Началась регистрация абитуриентов на вакантные плановые места в вузы и ссузы

    Абитуриенты должны пройти регистрацию в учебном заведении, куда поступили, с 22-го по 31-ое августа

    Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Началась регистрация абитуриентов, зачисленных на вакантные плановые места высших учебных заведений и средних специальных учебных заведений (колледжей) на базе полного (11-летнего) среднего образования.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе Государственной комиссии по приему студентов (ГКПС).

    В ГКПС заявили, что абитуриенты, зачисленные на вакансии в вузах, должны пройти регистрацию в учебном заведении, куда поступили, с 22-го по 31-ое августа, а абитуриенты, поступившие в ссузы - с 22-го по 30-ое августа. Непрохождение регистрации в указанный срок будет означать отказ абитуриента от зачисления на соответствующую специальность и приказ о его поступлении не будет отправлен в учебное заведение. 

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