Начальник Государственной миграционной службы: Своей страницей в facebook я управляю сам

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Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ "Своей страницей в facebook я управляю сам".

Как сообщает Report, об этом начальник Государственной миграционной службы (ГМС) Вюсал Гусейнов заявил в эфире ASAN Radio.

Он отметил, что ему на страницу в facebook поступает много вопросов и обращений: "Мои ответы обычно бывают короткими. Обращения, связанные с работой Государственной миграционной службы, направляю в соответствующий отдел для изучения. Стараюсь, чтобы ни одно обращение не осталось без ответа. Иногда ответ на определенные сообщения и комментарии может задержаться, но я стараюсь отвечать на все обращения. Прошу прощения за обращения, на которые я не ответил, пусть ни в коем случае не считают это невнимательностью, такие случаи связаны с рабочей нагрузкой".

В.Гусейнов напомнил, что в период, когда он был депутатом, он делился всей информацией и нововведениями на своей странице в соцсети: "И сейчас я по мере возможности делюсь информацией для информирования в связи с деятельностью Государственной миграционной службы. Сформировалось определенное количество подписчиков. Считаю, что информирование посредством социальных медиа - очень эффективный метод".