Набравший 700 баллов студент БВШН: Я сам сделал этот выбор

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Кенан Мохаммедли, набравший в этом году 700 баллов на вступительных экзаменах, дал интервью отделу по связям с общественностью Бакинской высшей школы нефти (БВШН).

Report представляет это интервью:

– Кенан, расскажите о себе.

– Я родился в селе Сафикурд Геранбойского района. Там же пошел учиться в среднюю школу, которую окончил в 2018 году. В пятом классе я занял первое место в районном шахматном турнире, а в девятом стал победителем школьной олимпиады по логике.

– Кого бы вы поблагодарили за свой успех на вступительных экзаменах?

– Хочу поблагодарить своих родителей, а также всех своих учителей – за их труд и усилия.

– Почему вы выбрали первую группу специальностей?

– Мне всегда нравились технические предметы, поэтому я и выбрал первую группу.

– А почему из всех вузов страны вы выбрали БВШН?

– Для этого было много причин. Я знаю, что в Бакинской Высшей школе нефти высокий уровень образования. Кроме того, в первый год студенты учатся на подготовительном курсе, где для них организовано углубленное изучение английского языка и компьютерных технологий. Этот вуз открывает большие возможности для студентов.

– Что вы делаете в свободное время?

– В свободное время я чаще всего слушаю музыку. Читаю художественную литературу, мне очень нравятся детективы.

– Какую специальность вы выбрали в БВШН? Что вас в ней привлекло?

– Я выбрал профессию инженера по автоматизации процессов. Я всегда хотел приобрести именно эту профессию. Уверен, что по окончании БВШН я стану отличным инженером с квалификацией, которая соответствует стандартам международных компаний.

– Значит, это ваш выбор? Или вам посоветовали родители или знакомые?

– Нет, никто на меня не влиял и ничего не советовал. Я сам сделал этот выбор.

– Что вы собираетесь делать после окончания БВШН?

– Я хотел бы продолжать образование и учиться в магистратуре за рубежом.

– В какой компании и на какой должности вы бы хотели работать в будущем?

– Мне сейчас трудно ответить. Я еще не задумывался об этом всерьез.

– Что, по-вашему, нужно, чтобы достичь успеха?

– А на этот вопрос мне ответить легко: сперва ты о чем-то мечтаешь, потом ставишь цель, которая ведет к мечте, а затем день и ночь работаешь, чтобы достичь цели.

– Зависит ли успех от самого человека или это дело случая?

– Многое зависит от самого человека. Чтобы добиться успеха, надо очень стараться и упорно работать. Хотя нужно сказать, что и удача важна. Например, многие абитуриенты с такой же подготовкой, как и у меня, набрали 692 или 695 баллов, хотя, возможно, они заслуживали получить 700 баллов.

– Что для вас значит дружба? Как вы выбираете друзей?

– Иметь друзей очень важно. Настоящий друг – как брат. Я друзей выбираю не сразу, а после того, как узнаю человека.

– Какой совет вы бы дали будущим абитуриентам?

– Я бы дал им только один совет: работать над собой без перерыва. Как говорится, без труда не вытащишь и рыбку из пруда!