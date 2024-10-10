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На Земле ожидается очередная сильная геомагнитная буря

На Земле ожидается очередная сильная геомагнитная буря На Земле 10-12 октября ожидается очередная сильная геомагнитная буря.
Наука и образование
10 октября 2024 г. 10:01
На Земле ожидается очередная сильная геомагнитная буря

На Земле 10-12 октября ожидается очередная сильная геомагнитная буря.

Об этом Report сообщили на кафедре астрофизики физического факультета Бакинского государственного университета.

В ночь на 9 октября на Солнце произошла сильная вспышка Х1.8. Вызванные вспышками интенсивное излучение и корональные выбросы массы (КВМ) достигнут Земли 10-12 октября, а затем показатели снизятся до фонового уровня.

Солнечная активность будет на высоком уровне до 11-12 октября, возможны Х-вспышки. Возникшие в результате солнечные бури продолжатся до 10 октября, после чего снизятся до фонового уровня.

10-11 октября прогнозируется геомагнитная буря G4 (сильная). В зависимости от влияния магнитного поля Земли геомагнитное поле может меняться.

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