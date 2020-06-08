​На выпускных экзаменах примут участие 42 618 учащихся

10 и 11 июня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет выпускные экзамены на базе общего (9-летнего) и полного (11-летнего) среднего образования.

Как сообщили Report в ГЭЦ, в настоящее время проводятся онлайн-тренинги и семинары для руководителей экзаменационного процесса, контролеров и сотрудников службы охраны.

ГЭЦ провел в экзаменационных залах ряд профилактических мероприятий (дезинфекция помещений, регулирование численности участников экзаменационного процесса в соответствии с принципом соблюдения социальной дистанции, а также обеспечение персонала защитными средствами - масками, спецодеждой и перчатками).

На входе в здание будет измеряться температура участников экзаменов.

10 и 11 июня в 39 городах и районах республики будут проведены:

* Выпускные экзамены для девятиклассников;

* Выпускные экзамены для одиннадцатиклассников;

* Вступительные экзамены для выпускников текущего и предыдущих лет, желающих поступить в колледжи на базе общего (9-летнего) среднего образования;

* Для выпускников 9-го и 11-го классов нынешнего и предыдущих лет, проходивших обучение не на азербайджанском языке, будут проведены экзамены по азербайджанскому языку.

На экзаменах также примут участие 6 школьников с ограниченными физическими возможностями (с нарушениями зрения и слуха). Для их удобства будет выделен специальный зал.

С 1 июня учащиеся могут распечатать пропускной экзаменационный лист. Экзамены начнутся в 11:00.

За 15 минут до начала экзамена, то есть в 10:45 пропуск в помещение будет прекращен. Учащимся следует иметь при себе пропускной экзаменационный лист и удостоверение личности.

Отметим, что в экзаменах ожидается участие 42 618 учащихся.