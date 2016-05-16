​В Италии на книжной выставке Азербайджану присвоен статус главных гостей текущего сезона

Баку. 16 Май. REPORT.AZ/ В столице Пьемонта с 12 по 16 мая проходит 29-й Международный книжный салон — Туринская книжная выставка-ярмарка, в работе которой принимает участие более тысячи издателей из разных стран.

Как передает Report, статус главных гостей текущего сезона присвоен представителям Азербайджана, Албании и Румынии.

Выступая на церемонии открытия салона, начавшейся в зале имени Артуро Тосканини концертом национального симфонического оркестра РАИ под управлением американского дирижера Джеймса Конлона, министр культуры и туризма страны Дарио Франческини охарактеризовал Туринский салон как «крупнейший книжный магазин Италии», «важнейшую национальную манифестацию в данной отрасли» и один из крупнейших проектов в общеевропейском контексте.

Стенды выставки-ярмарки, проводимой с 1988 года, размещены в четырех выставочных павильонах «Линготто», когда-то служивших сборочными цехами автомобильного концерна «Fiat». В рамках программы салона реализуются десятки лекций и читательских конференций, презентации издательских акций, выставки книжных иллюстраций и многие другие мероприятия.