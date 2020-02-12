На строительство школы в Кюрдамире выделено 2 млн манатов

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству здания новой общеобразовательной школы в городе Кюрдамир.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях строительства нового здания для городской полной средней школы номер 5 на 960 ученических мест в городе Кюрдамир из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2020 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики министерству образования Азербайджанской Республики первоначально выделено 2 млн манатов.