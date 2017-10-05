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    На строительство школы в поселке Лагич выделено 3,5 млн манатов

    Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение© Report

    Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству здания новой общеобразовательной школы в поселке Лагич Исмаиллинского района.

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, для строительства здания новой общеобразовательной школы на 400 ученических мест в поселке Лагич Исмаиллинского района из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2017 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики министерству образования Азербайджанской Республики выделено 3,5 млн манатов.

    Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.

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