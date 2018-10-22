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    На строительство школы в Имишли министерству образования выделено 1 млн манатов

    Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству здания новой общеобразовательной школы в селе Гызылкенд Имишлинского района. 

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, для строительства здания новой общеобразовательной школы на 624 ученических места в селе Гызылкенд Имишлинского района из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики министерству образования Азербайджанской Республики первоначально выделено 1 млн манатов.

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