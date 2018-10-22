На строительство школы в Имишли министерству образования выделено 1 млн манатов

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству здания новой общеобразовательной школы в селе Гызылкенд Имишлинского района.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, для строительства здания новой общеобразовательной школы на 624 ученических места в селе Гызылкенд Имишлинского района из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики министерству образования Азербайджанской Республики первоначально выделено 1 млн манатов.