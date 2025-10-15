Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026
    Вторая по силе за последние четыре месяца вспышка произошла на Солнце, в течение дня возможны события максимального балла Х.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в среду в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

    "Около получаса назад зарегистрирована вспышка уровня М4.8. Согласно каталогам, это второе по силе событие за последние четыре месяца. В течение сегодняшнего дня, как ожидается, может быть впервые с начала лета достигнут уровень вспышек Х", - говорится в сообщении.

    Отмечается, что сейчас на Солнце наблюдается прогнозировавшееся значительное усиление активности.

    В соответствии с прогнозами, 15 октября может быть достигнут многомесячный пик по силе солнечных вспышек.

    Лента новостей