На Солнце произошла вторая по силе за четыре месяца вспышка
Наука и образование
- 15 октября, 2025
- 09:38
Вторая по силе за последние четыре месяца вспышка произошла на Солнце, в течение дня возможны события максимального балла Х.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в среду в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Около получаса назад зарегистрирована вспышка уровня М4.8. Согласно каталогам, это второе по силе событие за последние четыре месяца. В течение сегодняшнего дня, как ожидается, может быть впервые с начала лета достигнут уровень вспышек Х", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас на Солнце наблюдается прогнозировавшееся значительное усиление активности.
В соответствии с прогнозами, 15 октября может быть достигнут многомесячный пик по силе солнечных вспышек.
