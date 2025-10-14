Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    От Солнца оторвался один из крупнейших за год протуберанцев - ОБНОВЛЕНО

    Наука и образование
    • 14 октября, 2025
    • 11:23
    От Солнца оторвался один из крупнейших за год протуберанцев - ОБНОВЛЕНО

    Один из самых крупных протуберанцев, возникших в этом году на Солнце, оторвался от звезды в ночь на 14 октября.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

    "Сегодня в интервале времени между двумя и четырьмя часами ночи по московскому времени с Солнца был выброшен один из самых крупных в этом году протуберанцев, наблюдавшийся последние несколько дней на восточном краю звезды и все это время понемногу смещавшийся в сторону Земли", - сказано в сообщении.

    Согласно данным с коронографов, плазменное волокно должно было уже удалиться от Солнца на расстояние около 20 млн километров. Траектория его пройдет точно между Меркурием и Землей, ни одна планета, судя по всему, задета не будет, уточнили ученые.

    Сильная вспышка произошла на Солнце в ночь на 14 октября.

    Согласно данным вспышка, которой был присвоен балл М2.0, произошла в 3.41 мск 14 октября.

    Кроме нее, с начала суток уже успели произойти четыре обычные вспышки класса С.

    Вчера на Солнце были зафиксированы 20 вспышек уровня С и три сильные М (максимальная достигла балла М2.7).

    Солнце вспышки протуберанец

