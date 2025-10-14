От Солнца оторвался один из крупнейших за год протуберанцев - ОБНОВЛЕНО

Один из самых крупных протуберанцев, возникших в этом году на Солнце, оторвался от звезды в ночь на 14 октября.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

"Сегодня в интервале времени между двумя и четырьмя часами ночи по московскому времени с Солнца был выброшен один из самых крупных в этом году протуберанцев, наблюдавшийся последние несколько дней на восточном краю звезды и все это время понемногу смещавшийся в сторону Земли", - сказано в сообщении.

Согласно данным с коронографов, плазменное волокно должно было уже удалиться от Солнца на расстояние около 20 млн километров. Траектория его пройдет точно между Меркурием и Землей, ни одна планета, судя по всему, задета не будет, уточнили ученые.

11:10

Сильная вспышка произошла на Солнце в ночь на 14 октября.

Согласно данным вспышка, которой был присвоен балл М2.0, произошла в 3.41 мск 14 октября.

Кроме нее, с начала суток уже успели произойти четыре обычные вспышки класса С.

Вчера на Солнце были зафиксированы 20 вспышек уровня С и три сильные М (максимальная достигла балла М2.7).