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На Солнце произошел крупнейший в 2025 году выброс солнечной плазмы

На Солнце произошел крупнейший в 2025 году выброс солнечной плазмы Вспышка, близкая к высочайшему классу Х, которая сопровождалась крупнейшим в этом году выбросом плазмы, зафиксирована на Солнце 31 мая.
Наука и образование
31 мая 2025 г. 11:52
На Солнце произошел крупнейший в 2025 году выброс солнечной плазмы

Вспышка, близкая к высочайшему классу Х, которая сопровождалась крупнейшим в этом году выбросом плазмы, зафиксирована на Солнце 31 мая.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

"Крупнейший в этом году выброс массы, направленный точно в сторону Земли, был зарегистрирован сегодня ночью на Солнце совокупностью космических средств слежения. Событие стало результатом сильной солнечной вспышки уровня M8.2, произошедшей в 03:05 мск в активной области №4100", - отмечается в сообщении.

Ученые прогнозируют приход облака плазмы к Земле вечером 1 июня. "Предварительно, [выброс] может привести к самой крупной серии магнитных бурь этого года с пиковыми значениями до G4. Прогнозная ветвь на G5 также существует, но имеет на данный момент 2% вероятности", - говорится в сообщении.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

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